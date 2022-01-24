Galatasaray'da ayrılık: Ülkesine döndü

Teknik direktör Domenec Torrent ile yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı.

Daha önce Assunçao'nun sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılıların DeAndre Yedlin'e de veda ettiği öğrenildi.

28 yaşındaki futbolcunun ülkesine dönerek MLS ekibi Inter Miami'ye imza atması bekleniyor.

Yedlin, Galatasaray formasıyla toplam 36 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.