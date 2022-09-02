Galatasaray'da ayrılık
Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.
Spor 02.09.2022, 08:09
Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Omar, Galatasaray formasıyla 20 resmi müsabakada görev aldı ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun, 31 Aralık 2020'yi 1 Ocak 2021'e bağlayan gecedeki yeni yıl kutlaması sırasında talihsiz bir kaza sonucunda yüzünde yanıklar ve gözlerinde hasar olmuş ancak uzun tedavi sonrası mucizevi bir şekilde sağlığına kavuşmuş ve sahalara geri dönmüştü.
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