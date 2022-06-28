Galatasaray'da ayrılık
Galatasaray'da Domenec Torrent'in yardımcılarındna olan Albert Riera, takımdan ayrıldığını açıkladı.
Spor 28.06.2022, 16:50
Riera yaptığı açıklamada ''Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum, sadece görüşmek üzere.” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada ''Önce bir dünya yıldızı olarak gelip Parçalı’yı giydi. Sonra bir Galatasaraylı olarak gelip futbol bilgisini takımına aktardı. Her aldığı görevde başarıyla çalıştı, başarı için uğraştı. Yolun açık olsun'' denildi.
Kaynak: TRT Spor
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