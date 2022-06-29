Galatasaray'da Arda Turan Beşiktaş teklifini açıkladı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Arda kariyeriyle ilgili planlarını anlattı. Domenec Torrent'i üstü kapalı olarak eleştiren Arda Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı.

FATİH TERİM'LE PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Geçen sezon Fatih Terim'le yollar ayrıldıktan sonra deneyimli teknik adamla birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Arda Turan, Domenech Torrent tarafından çoğu maçta kadroya alınmamıştı

GEÇEN SEZON 12 MAÇTA 1 ASİST YAPABİLDİ

Futbol kariyerinde Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir'de de forma giyen Arda Turan, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 297 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

'KATAR'DA ABD'DE RAHAT EDEBİLİRİM'

"Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum"

"EKİBİMİ TOPLUYORUM"

"Alttan bir takımı alıp, UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum ekibimi topluyorum. Kerem Yavaş var Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı.Emrah Karakovan var A Milli Takımın kaleci antrenörü. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard'ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid'den yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum.

'BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTER MİSİN?'

"Sergen Ağabey'i canım kadar çok severim. Sıkıntılı günlerimde arayıp, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Bana muhteşem sahip çıktı. Sergen Ağabey, hiç kimsenin sahip çıkmadığı kadar bana sahip çıktı."

TORRENT'E ELEŞTİRİ: BARCELONA'YA ELENİYORUZ HALA PAS OYUNU YAPIYORUZ

Barcelona maçında Galatasaray'ın oynadığı oyunu eleştiren Arda, 'Ali Sami Yen'de eleniyoruz Barcelona'ya hala pas yapıyoruz. Biz Barcelona'yı eleyebilirdik. Ben, Barcelona'ya karşı iyi oynadım diye mutlu olmak istemiyorum. Frankfurt'un oynadığını Galatasaray da oynadı. 15 dakika Ali Sami Yen'in enerjisi, at bakalım uzun topu, düşeni ikinci al, bir faul kazan. Atıyor musun, atmıyor musun Barcelona'ya golü?" dedi.

"Messi, çok özel bir oyuncu. Yetenekleri, kalitesi, oyuna kattıkları her şey çok özel. Beni dedikodular bitirdi, sponsor transferi olduğumda alakalı."

"Barcelona için sponsor transferi dedikodusu yaptılar. Atletico Madrid ile 5 kupa kazanmışım, sponsor transferi diyorlar. Ben çok özel bir oyuncuydum. Zaten ondan 1 sene önce Manchester United'a gidiyordum."

"Bir psikoloğa gittim. Çok dürüstsün, çok cesaretli, çok çalışkan, hayatımda gördüğüm en iyi insanlardan birisin dedi. Ama sen bütün çok iyi özelliklerini çok kötü kullanıyorsun dedi. Benim tam tanımımdır"

"Ben, Galatasaray'ı hep seveceğim. Taraftar benim canım. Genel kurul beni sevmiyor, niye bilmiyorum, herhalde onlar da 13 milyon kazandırdı."

"BİLAL AĞABEYE HATA YAPTIM, PİŞMANIM"

Bilal Meşe ile yaşadığı olayla ilgili Arda Turan: Yaşça büyük olduğu için hatalıyım. Zor dönemdi. Bu konuda Bilal ağabeye hata yaptığımı düşünüyorum. Pişmanım dedi.

"FATİH TERİM SAĞOLSUN BİZİ AFFETTİ"

"Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Bunu Fatih Hoca'nın ağzından duyduğum için söylüyorum, 'Beni geçebilirsin' dedi. Onun için de deneyeceğim. 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi. Fatih Terim ile aramızdaki ilişki baba-oğul gibi. Biz biraz hadsizliği aştık. Hoca da sağolsun bizi affetti. Beni Galatasaray'da tek mutlu etmeye çalışan kişi Fatih Terim'dir. Bir fırsat oldu, öptük elini barıştık."

"GALATASARAY'A GELMEM ÇOK RİSKLİ ÇÜNÜ BEN FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİM(!)"

"Benim Galatasaray'a gelmem çok risklidir. Çünkü ben Fenerbahçe altyapısında yetiştim! Bu başarıları kazanmadım, Avrupa'dan benim yerime başka bir oyuncuyu kaç paraya getiriyorsunuz bir bakın. Çok üzücü. Galatasaray ile benim ilişkim platonik olmaya başladı. Sadece Galatasaray'ı ben seviyorum, bazı genel kurul üyeleri beni sevmiyormuş gibi. Biz hep Galatasaray'ı seveceğiz, Galatasaray için her zaman hizmet edeceğiz. Ama genel kurullarındakiler beni çok sevmiyor, neden bilmiyorum. Herhalde onlar da 13 milyon euro kazandırdı. Artık bazı şeyleri hatırlatmak zorundayım. İnsanlar bazı şeyleri duymak zorunda. 4 milyon TL'ye ardından, 8 milyon TL'ye oynadım. Benim kariyerimdeki oyuncular kaç paraya oynuyor? Kazandığım para üzerinden hakaret etmeye çalışıyorlardı, hiç ayıp etmiyorlar mı? Ben Galatasaray'dan ne parası isteyeyim, konumuz artık bu mudur? Benim kariyerimdeki futbolcu için çok büyük para değildi. Ben her zaman kariyerimden fedakarlık yaptım. Oynuyorum, el freni, oynamıyorum, Arda'larla diyorlar. Dönmeme 3 ay var, o kiloyla neden dönüyorum, 15. sıradayız diye. İyi niyetin kötü algılandığı bir yerdeyiz. Sadece bisiklet çeviriyordum o dönem.

ARDA GÜLER CEVABI

Bir çocuğun, hepimizi birleştirmesi ne kadar güzel bir şey. Fenerbahçe'nin 10 numarası olmak kolay değil. Arda Güler çok değerli bir kardeşimiz, ona çok fazla yük yüklemeyelim. Beklemediği bir misyonu ona yüklersek boğarız. Çok özel bir oyuncu.

TERİM'İN AYRILIŞI

Galatasaray bir dönüşüme girecekse, Fatih Terim ile olmalıydı. Fatih Terim, oradaki çocukların hocasından çok babasıdır. Gidişi bizim için hüzünlüydü, daha farklı olmalıydı.

"Alex - Sergen - Hagi" sorusuna Arda Turan: “Alex ve Sergen Yalçın'a sorsanız bile Hagi derler. Sebebi yok Hagi'dir. Bu konular kıyasa kapalı." ifadelerini kullandı.

“Fatih Terim’in Galatasaray başkanlığı?” sorusuna ise “Fatih Terim’i saha içerisinden uzaklaştırmak bir Fenerli projesidir (Gülerek)” cevabını verdi.

Milliyet