Galatasaray'da adaylar belli oldu
Teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da, başkanlık için yarışan isimler, hoca adaylarını belirlemeye başladı. Nuri Şahin, Okan Buruk, Rudi Garcia ve Claudio Ranieri'nin isimleri masada duruyor.
Spor 13.04.2022, 13:37
Fenerbahçe mağlubiyeti, Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent’in kredisini bitirdi. 30 Nisan’daki seçime adaylıklarını koyan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, başkan olmaları halinde Torrent’le devam etmeyi düşünmüyor.
Yerli adaylar: Nuri Şahin ve Okan Buruk
Metin Öztürk ve kurmayları, Antalyaspor’un başında müthiş bir çıkış yakalayan Nuri Şahin’i gündemine aldı. Okan Buruk’un ardından Nuri Şahin için de Galatasaray ihtimali konuşulmaya başlandı.
Yabancı adaylar: Rudi Garcia ve Claudio Ranieri
Rudi Garcia başta olmak üzere Fransız ekolüne sıcak bakan Eşref Hamamcıoğlu cephesinde ise İtalyan teknik adam Claudio Ranieri’nin ismi ortaya atıldı.
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|55
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|51
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|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
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|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
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|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
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|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
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|32
|49
|9. Leicester City
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|40
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|31
|37
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|31
|37
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|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
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|31
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|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
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|31
|42
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|41
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|31
|39
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|31
|36
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|30
|34
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|32
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|31
|32
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|31
|29
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|31
|29
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|31
|28
|19. Levante
|31
|22
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|22