Galatasaray'da adaylar belli oldu

Fenerbahçe mağlubiyeti, Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent’in kredisini bitirdi. 30 Nisan’daki seçime adaylıklarını koyan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, başkan olmaları halinde Torrent’le devam etmeyi düşünmüyor.

Yerli adaylar: Nuri Şahin ve Okan Buruk

Metin Öztürk ve kurmayları, Antalyaspor’un başında müthiş bir çıkış yakalayan Nuri Şahin’i gündemine aldı. Okan Buruk’un ardından Nuri Şahin için de Galatasaray ihtimali konuşulmaya başlandı.

Yabancı adaylar: Rudi Garcia ve Claudio Ranieri

Rudi Garcia başta olmak üzere Fransız ekolüne sıcak bakan Eşref Hamamcıoğlu cephesinde ise İtalyan teknik adam Claudio Ranieri’nin ismi ortaya atıldı.