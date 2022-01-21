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Galatasaray'da 400 milyon liralık fiyasko

Süper Lig'de 22. haftayı düşme hattının 4 puan üzerinde 13. sırada tamamlayan Galatasaray, sezon öncesi gerçekleştirdiği transfer operasyonuna 25,35 milyon euro harcadı.

Spor 21.01.2022, 16:09
Galatasaray'da 400 milyon liralık fiyasko

Merhum Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde sarı-kırmızılılar, futbolda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyon oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay ara verilen 2019-2020 sezonunu 6. bitiren Galatasaray, geçen sezon da şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırdı.

Başkanlığı döneminde genel kurul üyeleriyle sorun yaşayan, idari açıdan ibra edilmeyen ve birçok konuda sert eleştirilerin hedefi olan Mustafa Cengiz, hastalığının da etkisiyle geçen yıl yapılan seçimlerde aday olmadı.

Haziran 2021'de gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan başkanlık için yarıştı. Bin 541 oy alan Elmas, en yakın rakibi Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde başkanlığa seçildi.

Galatasaray Kulübünde 1997'de 23 yaşındayken Galatasaray PAF Takımı Sorumlusu olarak görev alan ve 1998, 2000 ve 2002 yıllarında üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Burak Elmas, camiada büyük bir heyecan oluşturdu.

Genç yaşına rağmen yöneticilik tecrübeleri yüksek olan Elmas, ilk iş olarak seçim vaatlerinden teknik direktör Fatih Terim'i göreve getirdi. Futbolda Terim idaresinde yeni bir yapılanmaya giden ve gençleştirme operasyonu gerçekleştiren Elmas, geride kalan 7 aylık bölümde aradığı başarıyı yakalayamadı.

Transfere yaklaşık 400 milyon lira harcadı

Galatasaray, sezon öncesi gerçekleştirdiği transfer operasyonuna 25,35 milyon euro (386 milyon lira) harcadı.

Sarı-kırmızılılar, Burak Elmas döneminde Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson ve Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle transfer ederken, Halil Dervişoğlu ve Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Nelsson'a 7 milyon, Cicaldau'ya 6,5 milyon, Berkan'a 4 milyon, Morutan'a 3,5 milyon, Barış Alper'e 2,1 milyon, Boey'a 1,15 milyon euro bonservis ücreti veren Galatasaray, Halil için 1 milyon, Assunçao için ise 100 bin euro kiralama bedeli ödedi.

Galatasaray'ın bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk, Mustafa Cengiz döneminde kadroya katıldı.

Süper Lig'de tarihi hüsran

Galatasaray, 22. haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 27 puanla 13. sırada yer alıyor.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılılar, geride kalan 22 müsabakada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi gördü. 'Cimbom'un bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlardaki puan ortalaması 1,22 olarak gerçekleşti.

Ligde son olarak dün Kasımpaşa'ya yenilen sarı-kırmızılılar, 22. haftayı düşme hattının en üst basamağı olan 17. Fraport TAV Antalyaspor'un sadece 4 puan önünde kapattı.

Ligde son 11 maçta sadece 1 galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan 'Cimbom', kalesindeki 17 gole engel olamadı.

Averajı ekside

Ligde geride kalan 22 hafta sonrasında sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 4 olarak gerçekleşti.

Bu sezon Süper Lig'de 27 gol atan 'Cimbom', kalesindeki 31 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle haftayı -4 averajla kapattı.

Avrupa'da namağlup lider

Galatasaray, Süper Lig'deki kötü performansının aksine UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup lider çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Fransa'nın Olimpik Marsilya, İtalya'nın Lazio ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlikle namağlup lider bitirdi.

Liderlikle önemli bir avantaj yakalayarak play-off turunu atlayan Galatasaray, "Kupa 2"de yoluna son 16 turundan devam etme hakkı kazandı.

Teknik direktör değişikliğine gitti

Burak Elmas, önemli bir projeye imza atarak sezona başladığı teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırdı.

Elde ettiği başarılar ve kazandığı kupalarla sarı-kırmızılı takımın tarihinde kırılması zor rekorlara imza atan Fatih Terim ile Burak Elmas'ın birlikteliği kısa sürdü. Elmas, seçim yarışında en büyük kozlarından olan Fatih Terim ile 7. ayda yolları ayırdı.

Terim'in yerine getirilen İspanyol teknik adam Domenec Torrent, çıktığı ilk 2 lig maçında galibiyet elde edemedi. Torrent yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor, sahasında Kasımpaşa karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

#Galatasaray
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