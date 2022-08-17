Galatasaray'da 2 ayrılık

Galatasaray Kulübü, Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın Sarıyer Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.