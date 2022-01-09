Galatasaray'da 170 milyonluk hayal kırıklığı!

Sarı-kırmızılılara yaklaşık 170 milyon liralık maliyeti olan iki Rumen futbolcu şimdiye kadar gösterdikleri performansla beklentilerin altında kaldı. Yüksek maliyetlerle kadroya katılan Cicaldau ve Morutan hayal kırıklığı yaratan transferler olarak görüldü.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cicaldau ve Morutan şu ana kadarki performanslarıyla beklentileri karşılayamadı.

Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Oyuncuya ise yıllık 1 milyon Euro maaş verildi. Morutan için ise 3.5 milyon Euro bonservis ücreti kasadan çıktı. Genç oyuncuya da 600 bin Euro maaş yazıldı. Taraftarlar yüksek bonservis ücretleri ödenen iki genç oyuncunun performanslarının yetersiz olduğu görüşünde... Sarı-kırmızılı taraftarlar, "İkisi de Galatasaray'da oynayacak kapasitede değil. Bize maç kazandıracak yıldız oyuncu lazım" yorumları yaptı.Cicaldau, Galatasaray formasıyla bu sezon 26 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı. Morutan ise 30 karşılaşmada 4 gol atarken 4 de asist üretti. İki genç oyuncu için 10 milyon Euro bonservis ödendi... İlk yarıda aldıkları maaş ise 800 bin Euro... Yani Galatasaray'a yaklaşık 170 milyon liralık maliyetleri var.Galatasaray taraftarları, takımda birçok oyuncuyu eleştirirken bunlardan en çok nasibini alan oyuncular ise iki genç yıldız olarak göze çarptı.

Kaynak: Takvim