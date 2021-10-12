Galatasaray çok atıyor çok yiyor: 3-3
Galatasaray, hafta sonu oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını milli futbolcularından yoksun kadroyla oynadığı İstanbulspor maçıyla sürdürdü. Maç 3-3 tamamlandı.
Galatasaray, milli takım arasını değerlendirmek amacıyla düzenlenen hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray sahaya Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Marcao Teixeira, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara, Gustavo Assunção, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11’iyle çıktı.
Galatasaray'ın golleri 25 ve 44’te Mbaye Diagne ile 90’da Ryan Babel’den geldi. İstanbulspor'un gollerini ise 11. dakikada Mertan Caner, 40. dakikada Eduard Rroca ve 85’te Emir Kaan Gültekin kaydetti.
Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: galatasaray.org
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