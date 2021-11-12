Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, milli arayı değerlendirmek için TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak.

Galatasaray-Bursaspor maçı, yarın (13 Kasım Cumartesi) saat 14.00'te oynanacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisiz olarak oynanacak hazırlık maçı, GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: NTVSPOR