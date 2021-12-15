banner38

Galatasaray Başkanı'ndan TFF'ye istifa çağrısı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında sert açıklamalar yaptı. Elmas, ''Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içine girmiştir. TFF'nin yarından itibaren o koltukları terk etmelerini acil olarak talep ediyoruz. Makamlar şereflidir, fakat asıl olan makama şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz.'' sözleriyle TFF'ye istifa çağrısında bulundu.

Spor 15.12.2021, 16:19 15.12.2021, 16:22
Galatasaray Başkanı'ndan TFF'ye istifa çağrısı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında sert açıklamalarda bulundu. ''TFF yöneticileri sadece bu bataklık zihniyetini sürdürmek değil, aynı zamanda bizim bataklığı kurutma hedefimizi de engellemek istiyor'' diyen Elmas, TFF'yi istifaya davet etti. Elmas, 'Gerekirse naklen yayın ihalesinden çıkmaya da hazırız' dedi.

Galatasaray'ın geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içine girdiğini belirten Elmas, "Sistematik ve kategorik olarak bir Galatasaray düşmanlığı olduğunu görüyoruz. Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse naklen yayın ihalesinden çıkmaya da hazırız" ifadelerini kullandı.

Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Galatasaray konuştuğunda, camianın büyüklüğünden gücünü alır. Galatasaray camiasının önünde, sporu zehirlemesini amaçlayan kimse duramaz. Galatasaray şanlı bir tarih yazar, bu odaklar ise her zaman olduğu gibi tozlu raflarda unutulur gider. İşte böyle bir mücadele içine giriyoruz. Bu mücadele, art niyetli odakların, bizleri içine çekmek istediği düzeysiz ve adaletsiz bir oyun.

"OYUN ADİL OYNANDIĞINDA GALAYASARAY KAZANACAKTIR"

Oyun adil oynandığında, şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi Galatasaray kazanacaktır. Ancak bugün oyun adil değil. Oyun, kendi koltuğunu düşünenlerin menfaatine alet ediliyor. İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum.

Galatasaray'ın bu ikiyüzlülüğe verecek cevabı var. Kitaplarından utanmaya çıkarmış olanların, artık utanma zamanı gelmiştir.

Futbol yara almasın, değeri daha da zarar görmesin diye yaşananları ortalığa dökmedik. Ancak koltuk sevdası uğruna bizi argüman olarak kullanmak isteyenleri gördük. Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizliklerin, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar.

Bugün verdiğimiz mücadelede tek başına kalsak da yolumuzdan dönmeyeceğiz. Geçtiğimiz hafta verdiğimiz pozitif mesajların ardından diğerlerinin bizi kendi bataklıklarına nasıl çekmeye çalıştıklarını gördük.

TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Tarafların bizi kendi koltuk kavgalarına ortak etmek istediklerini gördük. Ancak biz bu oyuna gelmedik. Camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp bizi bölmeyi hedeflediler.

Galatasaray bu ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyüktür. Bataklıkta yapılacak mücadele tüm tarafları aşağıya çeker. Bizim görevimiz bataklığı çürütmektir.

TFF yöneticileri sadece bu bataklık zihniyetini sürdürmek değil, aynı zamanda bizim bataklığı kurutma hedefimizi de engellemek istemektedirler.

YAYIN İHALESİ RESTİ

Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içine girmiştir. TFF'nin yarından itibaren o koltukları terk etmelerini acil olarak talep ediyoruz. Makamlar şereflidir, fakat asıl olan makama şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz.

Sistematik ve kategorik olarak bir Galatasaray düşmanlığı olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ı affetmediğinizi biliyoruz. Zaten bunu söylediniz. Biz sporcuyuz, karşımıza hangi tezgah ile çıkarsanız çıkın, mücadele ederiz. Sonunda kazanan Galatasaray olur.

Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız.

Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse naklen yayın ihalesinden çıkmaya da hazırız.''

#Galatasaray Başkanı #TFF
Yorumlar (0)
banner35
6
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Bandırmaspor 16 28
5. Eyüpspor 15 27
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8