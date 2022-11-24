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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Manchester United ile yolları ayrılan dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun gündemde olmadığını söyledi.

Spor 24.11.2022, 18:11
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması

Galatasaray Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü için üniversite yerleşkesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Dursun Özbek, AA muhabirine özel açıklamalar yaptı.

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesinin feshedildiği ve Galatasaray taraftarının yoğun olarak sosyal medyada bu oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe gelmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar, Ronaldo'nun Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından sosyal medya üzerinden yönetime Portekizli yıldızın transfer edilmesi yönünde mesajlar göndermişti.

37 yaşındaki futbolcunun, sosyal medya hesaplarını "Come to Galatasaray" mesajlarıyla dolduran sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin paylaşımını beğendiğinin iddia edildiği ekran görüntüsü yine sosyal medyada gündem olmuştu.

"İnşallah mayıs ayında beklenen sonuca ulaşacağız"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki performansını da değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin camiayı mutlu ettiğini belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Tabii camia mutlu olunca biz de o derece mutluyuz. Zaten yönetimlerin görevi camiayı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek, bunun bilincindeyiz. Özellikle futbol takımının son haftalarda gösterdiği performans son derece güzel oldu ve camiayı çok mutlu etti. Dolayısıyla biz de çok sevinçliyiz."

2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada takımın performansını daha da yukarı çekmek için çalışacaklarını aktaran Özbek, "İnşallah mayıslarda, mayıs ayında da beklenen sonuca ulaşacağız." diye konuştu.

"7-0 sürpriz bir sonuç"

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı skorla ilgili "Sizin için de bu skor sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Özbek, şunları dile getirdi:

"7-0 tabii sürpriz bir sonuç. Yalnız ilk devrenin sonuna doğru 3-0'ı görünce arkasının geleceği biraz belli oldu. Dolayısıyla önemli bir sonuçtu. Sonuç camiayı da çok mutlu etti ve hepsinden önemlisi, orada oynanan futbol da çok güzeldi. Güzel bir futbol, çok güzel hareketler. Takımın asıl performansının ne olduğunu takım orada gösterdi. Ben hepsine teşekkür ediyorum, teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Camiayı araya girmeden evvel sevince boğdular. Sağ olsunlar, var olsunlar."

"Fransa'yı beğendim"

2022 FIFA Dünya Kupası'nda favori ülkesinin kim olduğu sorusuna Özbek, "Benim favori takımım Arjantin'di ama Arjantin kazaya uğradı (Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi). Onun için favori tespit etmek zor. Fransa'yı izledim, Fransa çok güzel oynadı. Maçların hepsini izleme fırsatım olmadı. Peyderpey izleyeceğim ama Fransa'yı beğendim. Herhalde bu sene de onlar götürür diye düşünüyorum." cevabını verdi.

Kaynak: AA
#Dursun Özbek #Ronaldo #Galatasaray
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