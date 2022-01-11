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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni teknik direktörü açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarının sorularını cevaplarken Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün İspanyol teknik adam Torrent olduğunu söyledi.

Spor 11.01.2022, 19:01
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni teknik direktörü açıkladı

İşte Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Bugün çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir kulüptür. Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır. Bu, bizim için çok önemlidir çünkü bizi, diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Eleştirileri saygıyla karşılayan bir başkanım. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tartışır, konuşur ve son kararı başkan verir. Ben aday olurken çok zor kararlar vermem gerekeceğini biliyordum. Kararlarımın bedelini ödemeye her zaman hazırım ama Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine, kulübe zarar verilmesine asla izin vermem. Herkes kendine çeki düzen versin.

Ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu. Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına bir iletişim yürütülüyor. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim. Hocamızın yerine, hocamız görevdeyken bir hocayla görüşmedik. Galatasaray Başkanının futbol paydaşlarıyla görüşmesi son derece normaldir. Bunu Fatih Hoca özelinde söylemiyorum, herhangi bir hoca varken de görüşebilir.

"Fatih Terim'in tazminat talebi olmadı"

Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Yola çıkarken boş mukaveleye imza atmıştık. Birlikte olmayı bildiğiniz kadar Galatasaray'da ayrılmayı da doğru yapmanız lazım.

Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi ekip arkadaşlarım dahil, kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de geçmişte bu tür ayrılıkların Galatasaray'a bazen yakışmaması sebebiyle bunu böyle yaptım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Ben her şeyden sorumluyum. Ben Galatasaray başkanıyım. Tüm sorumluluk bana aittir. Her iyi şeyde de kötü şeyde de bana aittir. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben anlık karar almıyorum. Galatasaray'ın geleceği için en uygun kararı alıyorum.

Galatasaray değerleri çerçevesinde Galatasaray'ın aydınlık geleceğine çıkmak için yola çıktık. Sloganımız hala aynıdır. Birliktelikler olduğu kadar ayrılıklar da çok normaldir. Biz asla hedeften vazgeçmeyeceğiz. Sosyal medyada cep telefonumu yayınlamışlar. Sabahtan beri mesajlar, telefonlar geliyor. Bu, Galatasaray başkanlık makamına hakarettir.

Fatih Terim, Galatasaray'da asla unutulmayacak, tarihin en büyük başarılarına imza atmış biridir. Ona veda edildiğini düşünmüyorum. Hoca da ne arzu ederse her zaman yaparız. Bunu basit bir teknik direktörlüğü olarak görmek, çok yanlış olur. Camianın içerisinde olmaya ve aktif olmaya devam edecektir.

"Domenec Torrent teknik direktör olacak"

Hocamızın, Torrent görüşmesiyle ilgili bilgisi yok ama bana böyle bir ismin geldiğini söyledim. Domenec Torrent ile ilk önce Fatih Terim'in yardımcısı olması için görüştük. Sonrasında teknik direktör olması yönünde karar verdik. Domenec Torrent'i detaylı araştırdım, Galatasaray için uygun olacağını düşündüm. Hocamızın ekibinden bazı isimler istifalarını sundu. Bu hafta içinde birebir görüşmelerden sonra en uygun kararı alacağız.

"Seçim kararı düşünmüyorum"

Herhangi bir seçim kararı almayı düşünmüyorum. Buraya Galatasaray üyelerinin tercihiyle geldik. Tüzüğümüz bellidir. Endişe duymadan, ekibimizle beraber bildiğimiz yoldan dönmeden, bazen çok zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Zor kararları alacak kadar cesuruz. Üyelerimizin her zaman görüşlerini alıyoruz. Zaman zaman hata da yapabiliriz. Önemli olan yanlış yaptığımız zaman bu yanlışı düzeltip Galatasaray'a zarar vermeden doğruyu bulmak.

#Galatasaray #Burak Elmas
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