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Galatasaray, Başakşehir'i bozguna uğrattı: 0-7

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

Spor 12.11.2022, 22:04
Galatasaray, Başakşehir'i bozguna uğrattı: 0-7

9. dakikada Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen topu, kaleci Muhammed Şengezer güçlükle çizgi üzerinde kornere çeldi.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda Icardi'nin pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası yayı içindeki Oliveira ile duvar pası yaparak penaltı noktası üzerinde yeniden topu aldı. Önü açılan bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın yerden Traore'nin kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Münir'in kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'da kaldı.

31. dakikada Boey'un sağdan ortasında altıpasta yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top yan direğe çarptı. Pozisyonu takip eden Icardi, çizgi üzerinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağa dokunamadı ve top oyun alanını terk etti.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Yavaş giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

43. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Mertens'in pasıyla ceza sahasına giren Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2

45+4. dakikada konuk takım farkı 3'e çıkardı. Kendi yarı alanında sağ kanatta topu alan Rashica, uzun mesafe sürdüğü topla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ortasında Ndayishimiye'nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muhammed'i de yanıltarak ağlara gitti: 0-3

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Galatasaray 4. golüne yaklaştı. Mertens'in pasıyla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Rashica, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu, top üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada konuk ekip 4. golünü attı. Caiçara'nın hatalı pasında topu kapan Kerem, Başakşehir ceza sahasına hareketlenen Icardi'ye pasını attı. Icardi'nin topuk pasıyla meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Kerem, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-4

65. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasındaki Rashica'ya pasını attı. Topu kontrol eden Rashica geriden gelen Mertens'e pasını attı. Mertens'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-5

72. dakikada Galatasaray frikik kazandı. Başakşehir ceza sahasının önünden sağ çaprazdan Oliveira'nın ceza sahasına yerden sert gönderdiği topa Nelsson kayarak dokundu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Galatasaray 6. golünü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Icardi, savunma arkasına hareketlenen Kerem'e pasını attı. Ceza sahasına giren Kerem'in yerden plase vuruşunda top ağlara gitti: 0-6

88. dakikada sarı-kırmızılı takım bir gol daha buldu. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mata'nın altıpas önüne gönderdiği topa Abdülkerim Bardakcı kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-7

Karşılaşmayı Galatasaray 7-0 kazandı.

Kaynak: AA
#Başakşehir #Galatasaray #Süper Lig
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