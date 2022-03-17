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Galatasaray-Barcelona maçının izlenebileceği şifresiz kanallar

Galatasaray ile Barcelona arasında saat 20.45'te başlayacak UEFA Avrupa Ligi son 16. turu rövanş maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Ancak bu maçı şifresiz ve yasal olarak izlemek de mümkün.

Spor 17.03.2022, 16:39
Galatasaray-Barcelona maçının izlenebileceği şifresiz kanallar

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona'yı ağırlıyor. Camp Nou'dan 0-0'la dönen Aslan, evinde taraftarlarının da desteği ile turu geçmek istiyor. Galatasaray, bu akşam tarih yazarsa Türkiye'nin UEFA'daki 15.'lik mücadelesi devam edecek. Nef Stadı’ndaki müthiş maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti üstlenecek.

Galatasaray-Barcelona maçını şifresiz veren yabancı kanallar

Kanada / Vancouver (10.45 AM); Toronto (1.45 PM) DAZN

Amerika Birleşik Devletleri / Los Angeles (10.45 AM); New York (1.45 PM) CBS, TUDN Sürgünleri

Meksika / Mexico City (11.45)

ESPN, Fox Sports Meksika

Orta Amerika / Kosta Rika (11.45); Panama (12.45 PM)

ESPN

Canal Dos (El Salvador), Televideo (Guatemala, Dom Rep, Nikaragua), Televicentro (Honduras)

Karayipler / Jamaika, Bahamalar (12.45 PM), Dominik Rep (1.45 PM), Fransız Guyanası (14.45 PM), Flow Sports, Sportsmax Canal + (Haiti), Televideo (Dom. Rep)

İspanyolca konuşan Latin Amerika / Mexico City (11.45), Bogota (12.45) / Santiago (14.45) / Buenos Aires (14.45)

ESPN

Brezilya / Brezilya (2.45 PM) SBT, ESPN, TV Kültürü

Afrika

Kuzey Afrika / Kazablanka (18.45), Kahire (7.45) BeIN

Sahra Altı Afrika / Dakar (17.45), Yaoundé (18.45), Cape Town (7.45), Nairobi (7.45)

SuperSport

Avrupa

İzlanda (5.45 PM)

Viaplay, Syn

İrlanda (17.45 PM) Virgin Media

Birleşik Krallık ve İrlanda (17.45)

BT Sport 

Portekiz (17.45 PM)

SIC, Spor TV

Cebelitarık (6.45 PM)

GBC, Gibtelecom

İspanya (18.45)

Telefonica, Mediapro

Fransa (18.45)

Canal+, M6, RMC Sport

Belçika (18.45 PM)

Telenet, SBS VRT, RTBF, beTV

Hollanda (18.45)

Talpa, ESPN

Almanya ve Lüksemburg (6.45 PM)

RTL

Avusturya (18.45 PM )

ServusTV, ORF, Sky Avusturya

İsviçre (6.45 PM)

mavi+, CH Media

İtalya (18.45)

Sky Italia, DAZN

Malta (18.45)

Melita, GO, PBS

Norveç, İsveç (18.45) ve Finlandiya (7.45)

NENT Grubu

Danimarka (6.45 PM)

TV2

Polonya (18.45 PM)

Viaplay, TVP

Çek Cumhuriyeti (18.45 PM)

Ceska Televize, Sport1

Slovakya (18.45)

RTVS, Sport1

Macaristan (18.45 PM)

MTVA, RTL

Slovenya (18.45) Arena Sport, Sportklub, Pro Plus

Arnavutluk (18.45 PM)

DigitAlb

Baltık Devletleri (7.45 PM)

Viaplay

Ukrayna (7.45 PM)

Megogo

Moldova (7.45 PM)

Setanta, Prime

Romanya (7.45 PM)

PRO TV

Bulgaristan (7.45)

A1, bTV 

Yunanistan (7.45 PM)

Kozmote

Kıbrıs (7.45 PM)

CYTA

İsrail (7.45 PM)

Charlton

Türkiye (20.45 PM)

EXXEN

Ermenistan (9.45 PM)

Vivaro

Azerbaycan (9.45 PM)

CBC Sport

Gürcistan (9.45 PM)

Acara, Silknet

Beyaz Rusya (20.45 PM)

Beyaz Rusya TV

Rusya / Moskova (20.45 PM) Partido TV

Asya

Arap Ülkeleri / Mekke (8.45 PM)

BeIN

Orta Asya / Tashkent (10.45 PM), Nursultan (11.45 PM)

Saran

QazSport, Q Sport League (Kazakhstan), MTRK (Uzbekistan), Varzish (Tajikistan), Q Sport (Kyrgyzstan)

Hindistan Yarımadası/ Islamabad (10.45 PM), New Delhi (11.15 PM), Dhaka (11.45 AM)

Sony 

Moğolistan (1.45 AM)

SPS

Güneydoğu Asya / Bangkok (12.45), Manila, Kuala Lumpur (1.45) BeIN

Sports

UEFA.tv (Myanmar), FPT (Vietnam), Elta (Tayvan), Tap TV (Filipinler)

Endonezya / Jakarta (12.45 AM)

SCTV

Çin (1.45 AM)

Tencent, iQIYI, Alibaba

Hong Kong (1.45 AM)

beIN Sports

Makao (1.45 AM)

TDM 

Japonya (2.45 AM)

Wowow, UEFA.tv

Güney Kore (02.45)

SPO TV

Okyanusya

Avustralya / Sidney (4.45)

STAN

Yeni Zelanda (6.45 AM)

Kıvılcım

Güney Pasifik / Fiji (5.45 AM)

Digicel

Kaynak: Fanatik
#Galatasaray #Barcelona #UEFA Avrupa Ligi #Şifresiz
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