Galatasaray-Barcelona maçının izlenebileceği şifresiz kanallar
Galatasaray ile Barcelona arasında saat 20.45'te başlayacak UEFA Avrupa Ligi son 16. turu rövanş maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Ancak bu maçı şifresiz ve yasal olarak izlemek de mümkün.
Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona'yı ağırlıyor. Camp Nou'dan 0-0'la dönen Aslan, evinde taraftarlarının da desteği ile turu geçmek istiyor. Galatasaray, bu akşam tarih yazarsa Türkiye'nin UEFA'daki 15.'lik mücadelesi devam edecek. Nef Stadı’ndaki müthiş maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti üstlenecek.
Galatasaray-Barcelona maçını şifresiz veren yabancı kanallar
Kanada / Vancouver (10.45 AM); Toronto (1.45 PM) DAZN
Amerika Birleşik Devletleri / Los Angeles (10.45 AM); New York (1.45 PM) CBS, TUDN Sürgünleri
Meksika / Mexico City (11.45)
ESPN, Fox Sports Meksika
Orta Amerika / Kosta Rika (11.45); Panama (12.45 PM)
ESPN
Canal Dos (El Salvador), Televideo (Guatemala, Dom Rep, Nikaragua), Televicentro (Honduras)
Karayipler / Jamaika, Bahamalar (12.45 PM), Dominik Rep (1.45 PM), Fransız Guyanası (14.45 PM), Flow Sports, Sportsmax Canal + (Haiti), Televideo (Dom. Rep)
İspanyolca konuşan Latin Amerika / Mexico City (11.45), Bogota (12.45) / Santiago (14.45) / Buenos Aires (14.45)
ESPN
Brezilya / Brezilya (2.45 PM) SBT, ESPN, TV Kültürü
Afrika
Kuzey Afrika / Kazablanka (18.45), Kahire (7.45) BeIN
Sahra Altı Afrika / Dakar (17.45), Yaoundé (18.45), Cape Town (7.45), Nairobi (7.45)
SuperSport
Avrupa
İzlanda (5.45 PM)
Viaplay, Syn
İrlanda (17.45 PM) Virgin Media
Birleşik Krallık ve İrlanda (17.45)
BT Sport
Portekiz (17.45 PM)
SIC, Spor TV
Cebelitarık (6.45 PM)
GBC, Gibtelecom
İspanya (18.45)
Telefonica, Mediapro
Fransa (18.45)
Canal+, M6, RMC Sport
Belçika (18.45 PM)
Telenet, SBS VRT, RTBF, beTV
Hollanda (18.45)
Talpa, ESPN
Almanya ve Lüksemburg (6.45 PM)
RTL
Avusturya (18.45 PM )
ServusTV, ORF, Sky Avusturya
İsviçre (6.45 PM)
mavi+, CH Media
İtalya (18.45)
Sky Italia, DAZN
Malta (18.45)
Melita, GO, PBS
Norveç, İsveç (18.45) ve Finlandiya (7.45)
NENT Grubu
Danimarka (6.45 PM)
TV2
Polonya (18.45 PM)
Viaplay, TVP
Çek Cumhuriyeti (18.45 PM)
Ceska Televize, Sport1
Slovakya (18.45)
RTVS, Sport1
Macaristan (18.45 PM)
MTVA, RTL
Slovenya (18.45) Arena Sport, Sportklub, Pro Plus
Arnavutluk (18.45 PM)
DigitAlb
Baltık Devletleri (7.45 PM)
Viaplay
Ukrayna (7.45 PM)
Megogo
Moldova (7.45 PM)
Setanta, Prime
Romanya (7.45 PM)
PRO TV
Bulgaristan (7.45)
A1, bTV
Yunanistan (7.45 PM)
Kozmote
Kıbrıs (7.45 PM)
CYTA
İsrail (7.45 PM)
Charlton
Türkiye (20.45 PM)
EXXEN
Ermenistan (9.45 PM)
Vivaro
Azerbaycan (9.45 PM)
CBC Sport
Gürcistan (9.45 PM)
Acara, Silknet
Beyaz Rusya (20.45 PM)
Beyaz Rusya TV
Rusya / Moskova (20.45 PM) Partido TV
Asya
Arap Ülkeleri / Mekke (8.45 PM)
BeIN
Orta Asya / Tashkent (10.45 PM), Nursultan (11.45 PM)
Saran
QazSport, Q Sport League (Kazakhstan), MTRK (Uzbekistan), Varzish (Tajikistan), Q Sport (Kyrgyzstan)
Hindistan Yarımadası/ Islamabad (10.45 PM), New Delhi (11.15 PM), Dhaka (11.45 AM)
Sony
Moğolistan (1.45 AM)
SPS
Güneydoğu Asya / Bangkok (12.45), Manila, Kuala Lumpur (1.45) BeIN
Sports
UEFA.tv (Myanmar), FPT (Vietnam), Elta (Tayvan), Tap TV (Filipinler)
Endonezya / Jakarta (12.45 AM)
SCTV
Çin (1.45 AM)
Tencent, iQIYI, Alibaba
Hong Kong (1.45 AM)
beIN Sports
Makao (1.45 AM)
TDM
Japonya (2.45 AM)
Wowow, UEFA.tv
Güney Kore (02.45)
SPO TV
Okyanusya
Avustralya / Sidney (4.45)
STAN
Yeni Zelanda (6.45 AM)
Kıvılcım
Güney Pasifik / Fiji (5.45 AM)
Digicel
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|O
|P
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|50
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|P
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