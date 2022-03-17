Galatasaray-Barcelona maçında 11'ler belli oldu: Gomis sürprizi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Busquets, Traore, Pedri, Jordi Alba, Ferran Torres, de Jong, Garcia, Aubameyang

Kaynak: NTVSPOR