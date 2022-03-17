Galatasaray-Barcelona maçında 11'ler belli oldu: Gomis sürprizi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı konuk ediyor.
Spor 17.03.2022, 19:25
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Busquets, Traore, Pedri, Jordi Alba, Ferran Torres, de Jong, Garcia, Aubameyang
Kaynak: NTVSPOR
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