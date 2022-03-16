banner38

Galatasaray Barcelona karşısında zafer peşinde

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'lik ilk maçın rövanşında yarın İspanya temsilcisi ile İstanbul'da karşılaşacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan ile UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui forma giyemeyecek

Spor 16.03.2022, 13:51
Galatasaray Barcelona karşısında zafer peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Yarınki karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

"Kupa 2" yolu

Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Bu turda Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönerek tur ümitlerini artırdı.

Avrupa'da farklı bir görüntü çiziyor

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig'dekinden farklı bir performans ortaya koyuyor. Süper Lig'de geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 11. sırada bulunuyor. "Cimbom" UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, elemelerdeki 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde ederken, grupta üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı. Galatasaray, grup lideri olduğu için doğrudan yükseldiği son 16 turunda ise ilk maçından beraberlikle döndü.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki 3 dış saha maçı ve son 16 turunda Barcelona'ya konuk olduğu ilk müsabaka olmak üzere toplam 4 mücadelede gol yemedi.

Sahasında 3 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 3 resmi maçta mağlup olmadı. Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada toparlanma sinyalleri vererek 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sahasındaki son yenilgisini Süper Lig'in 23. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Barcelona karşılaşmasında da bu grafiğini sürdürerek tur atlamak için mücadele edecek.

Tek eksik Arda Turan

Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maç ve Barcelona ile deplasmanda yapılan ilk karşılaşmada forma giyemeyen Arda, yine süre alamayacak. Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek.

Derbi zaferiyle moral buldu

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki Beşiktaş galibiyetiyle moral kazandı. Galatasaray, 10 Mart'ta yapılan Barcelona maçı sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a dönemedi. İzmir'e gelen sarı-kırmızılılar, 14 Mart'ta sahasında Beşiktaş ile derbi maçta karşılaştı. Erteleme talebinde bulunan Galatasaray'a siyah-beyazlılar olumlu yanıt vermezken derbi açıklama düelloları arasında oynandı.

Nef Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrılarak Barcelona maçı öncesinde moral depoladı.

Gözler Pena ve Kerem'de

Galatasaray'da kaleci Inaki Pena ile Kerem Aktürkoğlu'nun performansları dikkatle bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pena, ilk karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla 0-0'lık beraberlikte önemli rol oynadı.

Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 2 golle yıldızlaşan Kerem, takımının bu sezonki en önemli hücum ayağı olarak dikkati çekiyor. İki futbolcunun performansları Barcelona karşısında muhtemel tur atlama başarısında belirleyici olacak.

Barcelona 20 yıl sonra Türkiye'de

Dünya futbolunun en başarılı takımlarından olan Barcelona, 20 yıl sonra Türkiye'de resmi maça çıkacak.

Türk takımlarıyla toplamda 15 kez karşılaşan Barcelona, ikişer kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 9 kez de Galatasaray ile mücadele etti. Türkiye'de 7 maça çıkan Katalan temsilcisi, bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, yaklaşık 20 yıl aradan sonra yine sarı-kırmızılılara konuk olacak. Barcelona, söz konusu maçı 2-0 kazanmıştı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi. Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu. Katalan temsilcisi, sarı-kırmızılılar karşısında favori gösterildiği ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

Barcelona, La Liga'da ise 27 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Liginde çıktığı son 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Xavi Hernandez yönetimindeki Katalan ekibi, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off'unda Napoli ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Son olarak ligde Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup eden Barcelona, İstanbul'a formda ve moralli gelecek.

#Galatasaray #Barcelona
Yorumlar (0)
banner35
7
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19