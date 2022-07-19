Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını beraberlikle tamamladı

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve Galatasaray'ın daha etkili bir görüntü sergilediği maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda as oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahada yer alan sarı-kırmızılı takımın, hücumda istediği pozisyonları bulamadığı müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Galatasaray'da rahatsızlığı olan yeni transfer Abdülkerim Bardakçı ile Fernando Muslera, Sergio Oliveira, Patrick van Aanholt, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz ve Emirhan Kayar maçın kadrosunda yer almadı.

Emin Bayram sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram, maçın hemen başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Rakip takımdan Lupac'ın müdahalesiyle sağ bileğinden sakatlanarak oyundan alınan Emin Bayram'ın yerine 5. dakikada Metehan Baltacı oyuna dahil oldu.

Buruk: İnşallah en kısa zamanda gelecek yeni oyuncularla lige hazır olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın, Çekya'nın Pardubice ekibi ile golsüz berabere kaldığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karşılaşmada Emin Bayram'ın yaşadığı sakatlık için üzgün olduklarını dile getiren Buruk, "Emin Bayram'ın bağlarında bir zorlanma oldu. Nazar değdi diyebiliriz çünkü kampı çok iyi geçiriyordu, iyi oynuyordu. Emin için büyük bir şansızlık oldu, ona üzüldük. Yerine giren Metehan Baltacı da bizi sevindirdi. Çok rahat oynadı, sanki yıllardır bu formayı giyiyormuş gibi. O da çok iyi performans gösterdi. Emin için üzüldük, Metehan çok iyi oynadığı için sevindik." diye konuştu.

Buruk, kamptaki son hazırlık maçlarını oynadıklarını vurgulayarak, "Antrenmanlara yüksek tempoda devam ettik. Bizim için asıl ölçü olacak maç, Kasımpaşa maçı olacak. Normal maça hazırlanır gibi hazırlanacağız. Hazırlık kampıyla birlikte oynanan maçlar, oyuncular için de zor oluyor. Performanslarını değerlendirmek için çok doğru olmuyor. Oyuncuların çalışmalarını görüyorum, hepsinin iyi niyetinden çok memnunum. İnşallah en kısa zamanda gelecek yeni oyuncularla lige hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada görev verdiği Kazımcan Karataş ve Olimpiu Morutan'ın iyi niyetle mücadele ettiğini belirten Buruk, "Özellikle Kazımcan gidiş ve gelişiyle sol bekte bizim için iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Morutan genelde hep kenarda kullanılmıştı, merkezde denedik. Zaman zaman iyi işler yaptı. Daha iyisini yapabilir, o yeteneği var. Onu da zaman içinde değerlendireceğiz." açıklamasını yaptı.

Okan Buruk, hazırlık maçlarında gol yollarında etkili olamamalarıyla ilgili soruyu, "Bugün bir transferimiz geliyor. Seferovic önemli bir forvet. Yine oraya farklı tipte bir forvet katmak istiyoruz. Forvet hattında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

Elabdellaoui "Bu kamptan fit bir şekilde çıkacağız"

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui de kampta çok çalıştıklarını dile getirerek, "Yoğun bir tempo vardı. Maçlar arasında ağır antrenmanlar yaptık. Bence bu kamptan fit bir şekilde çıkacağız. Genç oyuncular da kendilerini göstermeye çalışıyor. Doğru bir şekilde antrenman yaptıklarında büyük şeyler başaracaklardır." dedi.

Elabdellaoui, oynadığı mevki için sarı-kırmızılı kulübün Fransa'nın Olimpik Lyon takımında forma giyen Leo Dubois ile anlaşmasıyla ilgili olarak da "Gerçekten her pozisyon için mücadele etmek gerekiyor. Biz burada kamptayken sadece genç oyuncular vardı. Fakat sezon uzun. Sezon boyuncu her pozisyon için mücadelenin olması sağlıklı olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.