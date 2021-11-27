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"Galatasaray Avrupa'da harika işler yapıyor"

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli basın mensuplarının soruları cevapladı.

Spor 27.11.2021, 01:47
"Galatasaray Avrupa'da harika işler yapıyor"

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Altay deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Grafiği son derece iyi bir rakibe karşı oynadık. Bazen iyi oynadığımız maçlarda puan alamadık ama bugün gerçek manada rakibin üstünlüğü vardı. Bu şartlar dahilinde aldığımız 1 puana seviniyoruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları Galatasaray mücadelesi hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Galatasaray hem camiayı hem Türkiye'yi mutlu etti. Bu mesleğe başladığım bir camia Galatasaray camiası. Galatasaray iyi futbol oynuyor, özellikle Avrupa maçlarında harika işler yapıyor. Zorlu bir deplasman olacak ama oyunumuz bugünkünden çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stat açılışı için İstanbul ile İzmir arasında mekik dokuduğunu aktaran Denizli, "Bugün çok yoruldum. Hem çok heyecanlıydım hem de çok mutlu ve gururluydum. Bir stada adımın verilmesi, futbolculuk ve teknik adamlık hayatımda tek başıma başarabileceğim bir iş değil. Bu kulübün tarihinde en fazla forma giyen ve en fazla gol atan futbolcusuyum ama bunlar yeterli faktörler değil. Altay'dan sonra görev yaptığım camialarda, milli takımda, çalıştığım bütün başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri, yardımcılarım ve futbolcular, bugün bu stada ismimin verilmesinde en önemli rolü oynadı. Onların hepsine müteşekkirim." diye konuştu.

Alsancak Stadı'na 15 yaşında futbolcu olarak ayak bastığını belirten Denizli, "Başında olduğum, futbola başladığım, 15 yaşında adım attığım stada adımın verilmesi, benim hayatta yaşayabileceğim en mutlu gündü. Çok mutlu günlerim oldu ama bu çok farklı. Benim için son derece gururlu bir gün." ifadelerini kullandı.

"Kalecimizin iyi oyunu bir puanda etkiliydi"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Medipol Başakşehir karşısında aldıkları bir puanda kalecileri Mateusz Lis'in iyi performansının etkili olduğunu söyledi.

Kendilerinin bu maç öncesindeki son 6 karşılaşmada kazanamadığını, Başakşehir'in ise 5 maçlık galibiyet serisi yakaladığını hatırlatan Denizli, "Bu akşam grafikleri ters yönde giden iki ekibin maçını izledik. Bizim grafiğimiz aşağı doğru gösteriyor. Başakşehir'in ise son beş haftada aldığı harika sonuçlar onları hem psikolojik hem de sıralama olarak iyi yerlere taşıdı. Bu akşam topa az sahip olduk. Esasında topa sahip olmak bizim için çok önemli değil. Daha evvel kazandığımız bütün maçlarda rakiplerimizden daha fazla topa sahip olduğumuz maç yok. Her şeye rağmen şu anda ligin en formda ekibiyle deplasmanda oynayıp bir puan almak psikolojik olarak bizi olumsuz etkilemeyecek. Zannediyorum iki hafta sonra da takımda şu anda yaralanamadığımız futbolcularımız da döndükten sonra sezon başındaki görüntümüze kavuşacağız. Bu akşam Başakşehir oldukça başarılı bir oyun sergiledi. Kalecimizin iyi oyunu bir puanda etkiliydi. Şartlar ne olursa olsun grafiği böyle olan bir takımdan puan almak başarı olmasa da iyi." dedi.

"Sezon başında birçok veride Türkiye'nin en iyi takımıydık"

Mustafa Denizli, takımının defansif bir futbol sergilemesinden mutlu olmadığını vurgulayarak, "Saha içerisinde psikolojisi çok olumlu olmayan bir takımız. Benim zaman zaman defans anlayışlarıyla elde ettiğim başarılar var ama bugün asla öyle bir şey düşünmedim. Oyun içerisindeki psikoloji, futbolcuları o yönde etkilemiş olabilir. Bazen buna çok fazla müdahale etme şansınız olmuyor. O psikoloji içerisinde takım oldukça defansif görüntü verdi ve bu durum beni mutlu etmedi. Bu futbolla başında olduğum takımın yan yana gelmesi esasında çok ters bir durum. Bunu düzelteceğiz. Sezon başında birçok veride Türkiye'nin en iyi takımıydık. Bugünkü görüntü beni mutlu etmedi." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: NTVSPOR

#Mustafa Denizli #Altay #Başakşehir #Galatasaray
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