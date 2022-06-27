Galatasaray Ajdin Hrustic'in peşine düştü
Yeni sezona iddialı girmek isteyen Galatasaray gerek görülen bölgeleri takviye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda güçlendirilmesi planlanan bölgelerden orta saha için gündeme gelen son isim Alman ekibi Eintracht Frankfurt’un Avustralyalı orta saha oyuncusu Ajdin Hrustic oldu.
Gelecek sezon için çalışmalarına bugün başlayacak Galatasaray, transfer çalışmalarına ise hız verdi. İlk etapta stoper hattını güçlendiren sarı-kırmızılılar, Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Okan Buruk imza töreninde konuşurken, özellikle orta saha bölgesindeki eksikliklere dikkat çekmiş ve bu mevkiye yoğunlaşacaklarını ifade etmişti. Yönetim kanadı ise yaptıkları açıklamalarda rakiplerin şu an için kendilerinden önde olduğunu belirterek, hızlı davranacaklarının sinyallerini vermişti. Sarı-kırmızlılar, gerekli görülen bölgeleri en kısa sürede takviye etmek için gaza basmış durumda.
Galatasaray Ajdin Hrustic'in peşine düştü
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınından SkySport; sarı-kırmızılı takımın, Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ajdin Hrustic’le ilgilendiğini yazdı. Haberde, Galatasaray’ın yanı sıra İtalya’dan Roma, Yunanistan’dan AEK Atina ve Alman ekibi Augsburg’un da oyuncuyu listelerine ekledikleri ifade edildi.
Geride kalan sezonda Eintracht Franfurt ile 27 resmi maça çıkan 1.83’lük orta saha oyuncusu takımı adına 2 gol attı. Avustralya Milli Takımı’nın da formasını giyen Hrustic’in, Eintracht Franfurt’la 30 Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31