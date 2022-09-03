Galatasaray Adası'na ateş açıldı
Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldığı duyuruldu.
Spor 03.09.2022, 17:14
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Sadece bir camda hasar meydana geldiği aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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