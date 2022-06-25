Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı kırmızılı kulüptennyapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın transferi konusunda İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı.

Kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan oyuncumuz, Konyaspor altyapısına transfer oldu. Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Bardakcı, 2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübü Konyaspor’a dönerek sezonu burada geçirdi.

Stoper mevkisinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye Milli Takımı’nın alt yaş klasmanlarında 26 kez forma giydi.

Geride bıraktığımız sezonda Konyaspor formasıyla Süper Lig’de 33 maça çıkan başarılı savunmacı, 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir maçta forma giyen futbolcu, bu tek maçta bir asist yaptı.

Abdülkerim Bardakcı’ya Galatasaray’a hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma altında kendisine başarılar diliyoruz."