Galatasaray'a yeni oyun kurucu
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 31 yaşındaki ABD'li oyuncu Tyrus McGee'yi transfer etti.
Spor 09.11.2022, 00:34
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, 1,88 metre boyundaki McGee ile 2022-2023 sezonun sonuna kadar anlaşma sağladı.
Skorer oyun kurucu pozisyonunda oynayan McGee, geçen sezon Çin Ligi ekiplerinden Fujian Sturgeons takımında forma giydi.
McGee, geçmiş sezonlarda Türkiye'de Afyon Belediyespor'da da görev aldı.
Kaynak: AA
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