Galatasaray'a Pulgar müjdesi

Galatasaray'ın İtalya Serie A takımı Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olduğu Erick Pulgar, Şili Milli Takımı'nda olduğu için henüz Türkiye'ye gelemedi.

Şili'nin bu akşam TSİ 23.00'te oynayacağı Bolivya maçından sonra Türkiye'ye gelecek olan Pulgar'ın lisansı ülkeye giriş yapmaksızın çıkarılabiliyor.

TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Ajansspor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2022 tarihli kararı ile Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik yapıldığı duyuruldu.

Buna göre talimatın 14. maddesine devamdaki fıkra eklendi.

İŞTE O HÜKÜM

"Uluslararası transferlerde; Futbolcu Listelerinin UEFA'ya bildirim tarihinin transfer ve tescil dönemleri içerisinde olması ve futbolcuların FIFA milli maç takvimi nedeniyle milli takımlarında bulunmaları halinde, UEFA Kupalarına katılan kulüplerin imzalı sözleşme suretini Federasyona sunmaları, FIFA TMS'e gereken tüm belgeleri eksiksiz girerek Uluslararası Transfer Sertifikasını talep durumuna getirmeleri koşulu ile futbolcu kulübe tescil edilebilir, bununla birlikte ilgili futbolcuya lisansının verilerek, müsabakalarda oynayabilmesi için işbu talimatta öngörülen tüm belgelerin eksiksiz olarak transfer ve tescil döneminin sonuna kadar Federasyona ibrazı zorunludur"

UEFA LİSTESİNE EKLENEBİLİYOR

Bilindiği üzere Galatasaray'ın UEFA'ya A Takım listelerini sunması için son tarih 3 Şubat 2022 TSİ 02.00'dı. Buna göre Galatasaray; UEFA A Takım listesine Pulgar'ı ekleyebilecek.