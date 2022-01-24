Galatasaray'a piyango
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Ryan Babel'e talip olduğu öğrenildi.
Spor 24.01.2022, 22:10
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City transferde flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; gol sorununu çözmek isteyen İngiliz ekibi Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ryan Babel ile ilgileniyor.
Sarı Kırmızılı ekip hem kadroyu gençleştirip, yabancı kontenjanını da açmak için hem de mevcut maaşının yüksek olması nedeniyle Hollandalı tecrübeli futbolcunun transferine sıcak bakıyor.
35 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans gösterebildi.
Kaynak: Fanatik
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