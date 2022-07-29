Galatasaray'a müjde: Menajerini değiştirdi

Galatasaray'ın transferi için çok çaba sarf ettiği Avusturyalı Florian Grillitsch, menajerliğini yapan babasıyla yollarını ayırarak eski menajerine geri döndü.

Kicker'a açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Babam artık transfer görüşmelerimde yer almayacak. Son zamanlarda kariyerim adına çok olumsuz ve talihsiz şeyler oldu, bunun sorumluluğunu ben alıyorum ve bu durumdan en doğru sonuçları çıkardığımı düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan menajer değişikliği sonrası, Grillitsch'nin kısa bir süre içerisinde yeni takımıyla anlaşacağı ve kariyerinde yeni bir sayfa açacağı belirtildi.