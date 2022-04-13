Galatasaray'a iyi haber

Galatasaray, Süper Lig’in 33.haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da Mısır Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Mostafa Mohamed ise takımla çalıştı.

Mısırlı forvet, bu sezon forma giydiği 36 maçta 7 gol atıp 5 de asist yaptı.

Kaynak: NTVSPOR