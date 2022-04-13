Galatasaray'a iyi haber
Milli takımdan sakat dönen Mostafa Mohamed takımla beraber çalıştı.
Spor 13.04.2022, 21:38
Galatasaray, Süper Lig’in 33.haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray'da Mısır Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Mostafa Mohamed ise takımla çalıştı.
Mısırlı forvet, bu sezon forma giydiği 36 maçta 7 gol atıp 5 de asist yaptı.
Kaynak: NTVSPOR
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|32
|52
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|35
|16. Denizlispor
|29
|33
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|29
|33
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|29
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|60
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|56
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