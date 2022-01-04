Galatasaray'a Hollanda'dan kötü haber
Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Van Aanholt'un Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Spor 04.01.2022, 01:43
Hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda’da yaptırdığı Covid-19 PCR testinde pozitif sonuç görülen Patrick van Aanholt’un izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.
Hollanda’daki karantina süresi cuma günü dolacak olan Van Aanholt'un, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul’a dönmesi planlanıyor.
Kaynak: NTVSPOR
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