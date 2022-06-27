Galatasaray'a Hırvat golcü: Marko Livaja
Galatasaray, golcü transferi için Hajduk Split'te forma giyen 28 yaşındaki Marko Livaja'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Hırvat oyuncu için kısa süre içerisinde transfer görüşmelerine başlayacak.
Spor 27.06.2022, 14:56
Önümüzdeki sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Mbaye Diagne ve Bafetimbi Gomis ikilisinden biriyle yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, golcü forvet transferi için aradığı ismi Hırvatistan'da buldu.
Çıkış maddesi 1 milyon Euro
Sabah'ın yaptığı habere göre Sarı-kırmızılılar, Hırvatistan Ligi'nde Hajduk Split forması giyen 28 yaşındaki Marko Livaja'yı listesine ekledi. Futbolcunun sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunurken golcü oyuncunun yıllık maaşı da 1 milyon Euro.
Marko Livaja geçen sezon Hajduk Split formasıyla çıktığı 40 maçta 32 gol atarken 7 de asist yaptı.
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