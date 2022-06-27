Galatasaray'a Hırvat golcü: Marko Livaja

Önümüzdeki sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mbaye Diagne ve Bafetimbi Gomis ikilisinden biriyle yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, golcü forvet transferi için aradığı ismi Hırvatistan'da buldu.

Çıkış maddesi 1 milyon Euro

Sabah'ın yaptığı habere göre Sarı-kırmızılılar, Hırvatistan Ligi'nde Hajduk Split forması giyen 28 yaşındaki Marko Livaja'yı listesine ekledi. Futbolcunun sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunurken golcü oyuncunun yıllık maaşı da 1 milyon Euro.

Marko Livaja geçen sezon Hajduk Split formasıyla çıktığı 40 maçta 32 gol atarken 7 de asist yaptı.