Galatasaray'a göz kırptı

Romanya'nın Craiova takımında forma giyen Andrei Ivan, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir hamlede bulundu.

24 yaşındaki forvet, Instagram hesabından Galatasaray Kulübü'nü takibe aldı. Genç oyuncunun bu hareketi transfer iddialarının güçlenmesine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Rumen basınına yansıyan haberlerde, Galatasaray'ın ocak ayında Andrei Ivan'ı kadrosuna katacağı ifade edilmişti.

Cicaldau gelmesini istiyor

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Craiova'dan eski takım arkadaşı Andrei Ivan'ın transfer edilmesini istediğini söylemişti.

Her iki kanat bölgesinin dışında santrfor da oynayabilen Andrei Ivan, bu sezon Craiova formasıyla çıktığı 12 maçta 8 gol attı ve 2 asist kaydetti.