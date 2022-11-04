Galatasaray'a 2 ihtar daha

Galatasaray'da oyuncu kontratlarından kaynaklı problemler devam ediyor.

Mali olarak zor günlerden geçen sarı-kırmızılı kulüpte Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt, sözleşmesinden doğan ve ödenmeyen ücretler için kulübe ihtar çekti. Ayrıca Van Aanholt'un yanı sıra 2021-22 sezonun ikinci yarısında Fiorentina'dan 6 ayılığına kiralanan Erick Pulgar da Galatasaray'a ihtar gönderdi.

İki futbolcu da sarı-kırmızılıların ivedilikle ödemeleri yapmasını istiyor.

Van Aanholt ayrılabilir

Bu sezon Galatasaray'da ilk haftalarda düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Van Aanholt, sergilediği yetersiz futbol sonrasında kadrodan kesik yedi. Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında yedek kulübesinde bekleyen Hollandalı oyuncu, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında 21 kişilik maç kadrosuna dahi alınmadı. 32 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı planlıyor.

Feghouli ve Babel de şikayetçi

Galatasaray'ın eski oyuncuları Sofiane Feghouli ve Ryan Babel de geçtiğimiz ay sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Feghouli, Galatasaray'dan alacağı olan 1.6 milyon euroyu; Babel, 1.3 milyon euroluk alacağını faiziyle birlikte talep etmişti.