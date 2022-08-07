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Galatasaray, 5 yerliyle sahada

Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Spor 07.08.2022, 20:48
Galatasaray, 5 yerliyle sahada

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. 


İlk 11'ler


FTA Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Soner, Fernando, Ghacha, Luiz Adriano, Ndao, Wright

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

#Antalyaspor #Galatasaray #Süper Lig
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