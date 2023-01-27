Galatasaray, 5 eksikle Giresun'a gitti
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray’ın kamp kadrosunda Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Yusuf Demir, Seferovic, Patrick van Aanholt ve Mathias Ross yer almadı.
Spor 27.01.2023, 20:49
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi
Kaynak: AA
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