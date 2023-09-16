Galatasaray 4-2 kazandı
Galatasaray, Süper Lig'in beşinci haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 4 gol atarak haftayı 3 puan ile kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında ligin yeni ekibi Samsunspor'u konuk etti. 6 gollü mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 4-2 kazandı.
Maça hızlı başlayan Galatasaray'da 7. dakikada Mertens'in pasını iyi kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, şahane golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Attığı gol sonrası daha da baskılı oynayan sarı-kırmızılılar, bu kez 29. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle 2-0 öne geçti
İlk yarının sonlarında sahneye çıkan Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. Durum 3-0.
Galatasaray'ın yeni transferleri Hakim Ziyech ve Ndombele, ikinci yarıda oyuna dahil oldular. Yıldız futbolcular, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydiler.
SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
İkinci yarının hemen ilk saniyelerinde sağdan ceza sahasına gönderilen topta Dimata kendini unutturdu. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 3-1.
Mücadelenin 61. dakikasında Kazanılan serbest vuruşta Carlo Holse, serbest vuruşu kullandı. Abdülkerim'e çarpan top ağlara gitti. Durum 3-2.
Son Dakika: Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u 4-2 mağlup etti
67'de ikinci yarıda oyuna giren Hakim Ziyech'in mükemmel şutunda kaleye giden topa kafasıyla ufak bir dokunuş yapan Icardi, skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti. Mücadele bu skorla sona erdi.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|4
|10
|2. Rizespor
|5
|10
|3. Fenerbahçe
|3
|9
|4. Kayserispor
|5
|9
|5. A.Demirspor
|4
|8
|6. Konyaspor
|5
|8
|7. Beşiktaş
|3
|7
|8. Hatayspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|4
|6
|10. Alanyaspor
|4
|6
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|4
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|5. Kocaelispor
|5
|9
|6. Bandırmaspor
|4
|8
|7. Keçiörengücü
|5
|8
|8. Şanlıurfaspor
|5
|8
|9. Bodrumspor
|4
|7
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Sakaryaspor
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|4
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Giresunspor
|4
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Ümraniye
|5
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Arsenal
|4
|10
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Crystal Palace
|5
|7
|9. Fulham
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. Nottingham Forest
|4
|6
|13. M. United
|5
|6
|14. Chelsea
|4
|4
|15. Wolves
|5
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Burnley
|3
|0
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Athletic Bilbao
|5
|10
|4. Girona
|4
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
|5
|7
|9. Real Betis
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|6
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Deportivo Alaves
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Celta Vigo
|5
|4
|15. Getafe
|4
|4
|16. Villarreal
|4
|3
|17. Granada
|4
|3
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0