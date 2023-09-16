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Galatasaray 4-2 kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in beşinci haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 4 gol atarak haftayı 3 puan ile kapattı.

Spor 16.09.2023, 23:10
Galatasaray 4-2 kazandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında ligin yeni ekibi Samsunspor'u konuk etti. 6 gollü mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 4-2 kazandı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray'da 7. dakikada Mertens'in pasını iyi kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, şahane golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Attığı gol sonrası daha da baskılı oynayan sarı-kırmızılılar, bu kez 29. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle 2-0 öne geçti

İlk yarının sonlarında sahneye çıkan Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. Durum 3-0.

Galatasaray'ın yeni transferleri Hakim Ziyech ve Ndombele, ikinci yarıda oyuna dahil oldular. Yıldız futbolcular, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydiler.

SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

İkinci yarının hemen ilk saniyelerinde sağdan ceza sahasına gönderilen topta Dimata kendini unutturdu. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 3-1.

Mücadelenin 61. dakikasında Kazanılan serbest vuruşta Carlo Holse, serbest vuruşu kullandı. Abdülkerim'e çarpan top ağlara gitti. Durum 3-2.

Son Dakika: Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u 4-2 mağlup etti

67'de ikinci yarıda oyuna giren Hakim Ziyech'in mükemmel şutunda kaleye giden topa kafasıyla ufak bir dokunuş yapan Icardi, skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti. Mücadele bu skorla sona erdi.

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