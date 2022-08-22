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Galatasaray, 3 transferi daha gerçekleştirmek üzere

Kadrosunu tanınmış isimlerle güçlendiren Galatasaray, stoper, sol bek ve forvet pozisyonu için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Spor 22.08.2022, 18:54
Galatasaray, 3 transferi daha gerçekleştirmek üzere

Sarı kırmızılılar, stoperdeki boşluğu Hanche-Olsen ile doldurmayı hedefliyor. Bu transferde mesafe kateden Galatasaray aceleci davranmak istemiyor.

Teknik heyet, sol bek mevkinin de güçlendirilmesini talep ediyor. Sarı kırmızılılar, Ballo-Toure için resmi teklif yaptı.

Forvet transferinde de çalışmalar sürüyor. Galatasaray, Nicholson transferinde de aşama kaydedildi.

Kaynak: TRT Spor

#Galatasaray #transfer
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