Galatasaray, 3 transferi daha gerçekleştirmek üzere
Kadrosunu tanınmış isimlerle güçlendiren Galatasaray, stoper, sol bek ve forvet pozisyonu için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor 22.08.2022, 18:54
Sarı kırmızılılar, stoperdeki boşluğu Hanche-Olsen ile doldurmayı hedefliyor. Bu transferde mesafe kateden Galatasaray aceleci davranmak istemiyor.
Teknik heyet, sol bek mevkinin de güçlendirilmesini talep ediyor. Sarı kırmızılılar, Ballo-Toure için resmi teklif yaptı.
Forvet transferinde de çalışmalar sürüyor. Galatasaray, Nicholson transferinde de aşama kaydedildi.
Kaynak: TRT Spor
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