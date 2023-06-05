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Galatasaray 23'üncü şampiyonluk kupasını kaldırdı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 23'üncü şampiyonluk kupasını kaldırdı

Spor 05.06.2023, 01:06
Galatasaray 23'üncü şampiyonluk kupasını kaldırdı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi.

Galatasaray'ın Nef Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından düzenlenen etkinlikte taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, sarı-kırmızılı takım da şampiyonluk kupasına kavuştu.

Galatasaray şampiyonluğunu derbi galibiyetiyle taçlandırdı

Tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, ışık gösterileri ve çeşitli şovlarla takımlarının başarısını kutladı.

Kutlama için maçtan sonra saha içinde platform kurulurken, Doğu Tribünü'ne asılan perdeye projeksiyon cihazıyla Galatasaray'ın simgesi olan aslan animasyonu yansıtıldı.

Yönetici, teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye çağrıldı

Kutlamada kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi.

İlk olarak başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Cemal Özgörkey ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sahneye geldi.

Ardından teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları sahneye çağrıldı. Okan Buruk, eşi Nihan ve oğlu Ali Yiğit ile platformdaki yerini aldı.

Genç oyuncuların sahneye çıkmasıyla devam eden kutlamada ismi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkı eşliğinde taraftarın önüne çıktı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla birlikte kutlamaya dahil oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesiyle Galatasaray'a katılan Samuel Adekugbe, gözyaşları içinde seremoniye çıktı.

Eşinin doğumu için ülkesine giden Fredrik Midtsjö, kutlamada yer almadı.

Kupa töreninde Ahmet Çalık unutulmadı

Şampiyonluk kutlamasında, geçen yıl trafik kazasında vefat eden milli futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı.

Futbolculardan Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir, giydikleri forma ve seçtikleri parçalarla bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Ahmet Çalık'ı andı.

Ahmet Çalık'ın giydiği 5 numaralı sarı-kırmızılı formayla sahaya gelen Abdülkerim Bardakcı, Sezen Aksu'nun "Yalnızca Sitem" şarkısı, üzerinde Ahmet Çalık'ın resminin yer aldığı formayı giyen Emre Taşdemir da Gökhan Kırdar'ın "Yerine Sevemem" parçası eşliğinde sahneye çıktı.

Gomis, Aleyna Tilki'ye platforma geldi

Futbolculardan Bafetimbi Gomis, şarkıcı Aleyna Tilki ile platforma geldi.

Aleyna Tilki, Nef Stadı'nda Gomis'in attığı gollerden sonra çalınan "O Sen Olsan Bari" parçasını seslendirdi.

Icardi'ye Simge Sağın eşlik etti

Kutlamaya son olarak çıkan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye, şarkıcı Simge Sağın eşlik etti.

Yıldız futbolcu, attığı gollerden sonra statta çalınan ve adeta kendisiyle özdeşleşen Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçasını, şarkıcı ile seslendirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da şarkıya eşlik ederken, statta güzel bir atmosfer oluştu.

Kupayı Mehmet Büyükekşi verdi

Galatasaray'a, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alarak havaya kaldırdı.

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness'in de katıldığı kutlamada, şarkı Kenan Doğulu da sahne aldı.

#Galatasaray
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