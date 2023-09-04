Galatasaray 2 transferi birden duyurdu

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iki transferi birden duyurdu.

Galatasaray, Ndombele'yi duyurdu

Sarı-kırmızılılar ilk olarak Tanguy Ndombele'nin kiralık transferi için oyuncu ve Tottenham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro’nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Davinson Sanchez'i de açıkladılar

Daha sonra Galatasaray Kulübü, Davinson Sanchez transferini de açıklayak oyuncu ve kulübü Tottenham'la görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Ndombele, İstanbul'a geldi

26 yaşındaki Fransız orta saha Ndombele sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi. Başarılı oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.