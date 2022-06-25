Galatasaray 2 gün sonra sezonu açıyor

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, ilk etap kampının Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 7 Temmuz Perşembe günü başlayacağı aktarıldı.

İkinci etap kampıyla ilgili bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacağı ifade edildi.