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Galatasaray 2'de 2 peşinde

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Nef, ikinci maçına yarın akşam saat 19.30'da Igokea ile karşı karşıya gelecek.

Spor 12.10.2021, 16:47
Galatasaray 2'de 2 peşinde

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak.

Galatasaray Nef, grubundaki ilk maçında ERA Nymburk'u 101-85 yendi. Igokea ise evinde PAOK'a 68-64 üstünlük kurdu.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Basketbol #FIBA Şampiyonlar Ligi
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