Galatasaray 10 kişiyle: 2-1

9. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Günay yakın direk dibinde yatarak topu kornere çeldi.

11. dakikada Hanousek'in soldan ortasında penaltı noktasına hareketlenen Figueiredo, Nelsson'u geçen meşin yuvarlağa gelişine vurdu ancak top yandan auta gitti.

17. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında altıpasa koşan Gomis'in zor pozisyonda vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ kanada yakın bölgede topu alan Maxim, meşin yuvarlakla ceza sahası yayına kadar sokuldu. Bu oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını soldan hareketlenen Sagal'a aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki Sagal'ın bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

33. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında altıpas üzerindeki Oliveira uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Yakın mesafeden üzerine gelen topu kaleci Günay güçlükle kontrol etti.

36. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün yerden gönderdiği topa Addülkadir Parmak yatarak müdahale etti. Bu oyununun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Hanousek'e çarparak kale sahasına yöneldi. Pozisyonu takip eden Gomis, uygun durumda kafayla vurduğu topu filelerle buluşturdu: 1-1.

38. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağının içiyle çıkardığı şutta kaleci Günay Güvenç ters elle uçarak soluna giden topu son anda kornere tokatladı.

41. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde ceza sahası yayı içinde topu alan Boey, sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Kaleci Günay'ı geçen top yan direğe çarparak auta çıktı.

45. dakikada Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün'ün plase vuruşunda, kaleci Günay sağına yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

56. dakikada Gomis'in ceza sahası yayının gerisinden sert şutunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top yakın direğin yanından auta gitti.

68. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 35 metre uzaklıktan kullandığı faulde çok sert giden meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

70. dakikada Torreira'nın orta sahada kaptırdığı topla 4'e 2 gelen Gaziantep FK'de top sol kanattaki Sagal'da kaldı. Ceza sahasına giren Şilili futbolcunun aşırtma vuruşunda top auta gitti.

71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, Ertuğrul Ersoy'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Gomis'in vuruşunda kaleci Günay soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

83. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında altıpasta yükselen Seferovic'in kafayla vurduğu top kaleci Günay'da kaldı.

90+1. dakikada 10 kişilik Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında sağ kanatta topu alan Boey, arka arkaya rakiplerini çalımladıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Pozisyonu takip eden Seferovic'in vurduğu top bir kez daha Günay'dan döndü. Ancak savunmadaki Kitsiou'ya çarpan top ağlara gitti: 2-1.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazandı.