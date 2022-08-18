Futbolseverleri heyecanlandıran gelişme: Dünya yıldızı İstanbul'da

Galatasaray yönetimi forvet transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılarda gündeme gelen son isim PSG'nin Arjantinli forveti Mauro Icardi.

Daha fazla forma şansı bulmak istediği bir takıma transfer olmak isteyen Icardi, eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile birlikte İstanbul'a geldi.

Haber Global'ın haberine göre ikili İstanbul'da yapacağı görüşmeler sonrasında transferle ilgili kararlarını bildirecek.

Icardi, PSG formasıyla 92 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 38 gol atan Arjantinli golcü, 10 da asist yapma başarısı gösterdi.