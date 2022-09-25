Futbolseverler dikkat! TRT frekans bilgileri güncellendi

TRT’den futbolseverlere, bu akşam TRT 1’de ekrana gelecek Faroe Adaları-Türkiye karşılaşması ve 20 Kasım’da başlayacak FIFA 2022 Dünya Kupası öncesi bir kez daha frekans güncelleme hatırlatması yapıldı.

Bu çerçevede, TRT yayınlarını Türkiye’den uydudan takip eden izleyicilerin frekans bilgilerini güncellemeleri gerektiği belirtildi.

Futbolseverlerin Türkiye sınırları içinde milli maç yayınlarını kesintisiz izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanı güncel frekans bilgileri TRT’nin ilgili platformlarında duyuruldu.

İzleyicilerin yapacağı frekans güncelleme işlemiyle birlikte TRT’nin; TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek bir seferde güncellenmiş olacak.

TRT'nin frekans bilgileri şöyle:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4