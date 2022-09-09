Futbolda "yaz transfer dönemi" bitti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 17 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi", gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

Buna göre Spor Toto Süper Lig kulüpleri, birinci transfer ve tescil döneminde 135 yabancı futbolcuyu transfer etti.

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplamda 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

Kayserispor haricideki diğer kulüpler, 83 gün süren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 237 futbolcunun 135'ini yabancı uyruklu olarak tercih etti.

Transfer sezonunun sona erdiği gece yarısına kadar yapılan açıklamalara göre, Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı futbolcular, toplam 55 ülkenin pasaportunu taşıdı.

En fazla yabancı Portekiz'den

Türk kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı oyuncular, en fazla Portekiz'den geldi.

Geçmiş sezonlarda daha çok Brezilyalı oyuncuları tercih eden Süper Lig kulüpleri, bu sezon 8 oyuncuyla Portekiz'e yöneldi. Bu ülkeyi 7'şer oyuncuyla Bosna Hersek ve Senegal, 6'şar futbolcuyla da Brezilya ile Fransa izledi.

Süper Lig kulüpleri, transfer döneminde 237 futbolcu aldı

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i kadrolarına toplamda 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 100, yurt dışından ise 137 olmak üzere toplamda 237 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Futbolda 17 Haziran'da başlayıp bu gece yarısı sona eren yaz transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp, 20'şer futbolcu alan Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Giresunspor oldu. Akdeniz temsilcisini 17 transferle VavaCars Fatih Karagümrük izledi.

Transfer yasağı bulunan Kayserispor haricince en az transferi ise 6 futbolcuyla İstanbulspor yaptı. Bu kulübü 7 transferle Fraport TAV Antalyaspor ve 8 transferle Demir Grup Sivasspor takip etti.

Süper Lig takımlarının transferlerinin yaş ortalaması 26 oldu

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplam 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam etti.

Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 100, yurt dışından ise 137 olmak üzere toplamda 237 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Söz konusu transferlerin yaş ortalaması, 26 olarak gerçekleşti. Transfer yapan takımlar arasında en genç yaş ortalaması yakalayan takım Corendon Alanyaspor (24,38), en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip ise (28,42) Fraport TAV Antalyaspor oldu.

Transfer sezonunun sona erdiği gece yarısına kadar yapılan açıklamalara göre kulüplerin birinci transfer ve tescil döneminde aldığı oyuncuların yaş ortalamaları şöyle:

En yaşlısı Serkan Kırıntılı, en genci Khabuliani

Süper Lig kulüplerinin transferlerinde en yaşlı futbolcu 37 yaşındaki Serkan Kırıntılı oldu.

HangiKredi Ümraniyespor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Serkan, 37 yıl 6 ay 25 gün ile en tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti.

Bu yaz yapılan en genç transfer ise Adana Demirspor'un Gürcistan'ın Telavi takımından aldığı Giorgi Khabuliani (18 yıl 5 ay 14) olarak kayıtlara geçti.