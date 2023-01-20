Futbolda heyecan bugün başlıyor
Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 20'nci hafta bugün oynanacak Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor karşılaşmasıyla başlayacaka.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)
Yarın:
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)
1. Lig
Bugün:
20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)
19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)
22 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
22 Ocak Pazar:
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Bayburt Özel İdare (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Bursaspor-HES İlaç Afyonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)
14.00 Somaspor-Çorum FK (Soma Atatürk)
14.00 Şanlıurfaspor-Sivas Belediyespor (11 Nisan)
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolluca)
14.00 Isparta 32-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)
14.00 Menemen FK-Ankaraspor (Menemen İlçe)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Tarsus İdmanyurdu (Düzce 18 Temmuz)
Kırmızı Grup:
Yarın:
14.00 Ankara Demirspor-Serik Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Uşakspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
22 Ocak Pazar:
14.00 Zonguldak Kömürspor-1461 Trabzon FK (Karaelmas K.Köksal)
14.00 Kocaelispor-Kırşehir FK (Kocaeli)
14.00 GMG Kastamonuspor-Sarıyer (Gazi)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Bucaspor 1928 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Diyarbekirspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Diyarbakır)
14.00 İskenderunspor-Pazarspor (Kırıkhan İlçe)
14.00 Bitexen Vanspor-Fethiyespor (Van Atatürk)
14.00 Adıyaman FK-Weecoins Kırklarelispor (Adıyaman Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.00 Belediye Derincespor-Karşıyaka (Belediye Derince Doğal Çim)
14.00 52 Orduspor-İdaş Çatalcaspor (Yeni Ordu)
22 Ocak Pazar:
13.00 GEMA Polimer Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)
14.00 Edirnespor-Hacettepe 1945 (Edirne 25 Kasım)
14.00 Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nevşehir Gazi-Ev sahibi takım seyircisiz)
14.00 1922 Konyaspor-Eskişehirspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-BC Group Ağrı 1970 (Mersin)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Amasyaspor FK (Dumlupınar)
14.00 Entegre Solar Elazığspor-Yomraspor (Elazığ Doğukent)
2. Grup:
Yarın:
14.00 Bayrampaşaspor-23 Elazığ FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Kuşadasıspor-Armoni Alanya Kestelspor (Kuşadası Özer Türk)
22 Ocak Pazar:
14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Iğdır Şehir)
14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Turgutluspor (Of İlçe)
14.00 Karaman FK-Darıca Gençlerbirliği (Kemal Kaynaş)
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kınay Bulvarspor (Başpınar)
3. Grup:
Yarın:
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Merkür Holding Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Akhisarspor-Bursa Yıldırımspor (Spor Toto Akhisar)
22 Ocak Pazar:
14.00 Niğde Anadolu FK-Siirt İl Özel İdaresi (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
14.00 Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Fatsa İlçe)
14.00 68 Aksaray Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Dağılgan)
14.00 Kepez Belediyespor-Efeler 09 FK (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Muş 1984 Muşspor-Malatya Arguvanspor (Muş Şehir)
14.00 Artvin Hopaspor-Osmaniyespor FK (Hopa İlçe)
14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Bergama Belediyespor (Osmanlı)
Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:
22 Ocak Pazar:
12.00 Hakkarigücü-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Merzan Şehir)
12.00 Altay-Wulfz Fatih Karagümrük (Ören Futbol Sahası)
12.00 Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone (Fatih Mimar Sinan)
12.00 Dudullu-Onvo Hatayspor (Dudullu)
B Grubu:
22 Ocak Pazar:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)
12.00 Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)
12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe (Zeytinköy 2 nolu saha)
12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
12.00 Konak Belediyespor-Kireçburnu (Bornova İlçe)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Pendikspor
|19
|31
|7. Rizespor
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|18
|31
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|19
|42
|3. M. United
|19
|39
|4. Newcastle
|19
|38
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|19
|23
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5