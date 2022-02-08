Futbolcuya silahlı saldırı

Çaykur Rizespor, futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı yapıldığını bildirdi.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Karadeniz kulübünden yapılan açıklama şu şekilde;

"Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir.

Aziz Aksoy'un yara almadan kurtulduğu saldırıda futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır.

Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir.



Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/07YsH2Olo7 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 7, 2022

Kaynak: NTVSPOR