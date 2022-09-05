Futbolculara saldıran kişi serbest bırakıldı
Ankara'da, MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara'da, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Siyah-beyazlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adliyeye sevk edilmişti. Saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
Eryaman Stadı'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö., korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Daha sonra saldırgan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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