Futbol tarihinin en erken kırmızı kartını gördü
Polonya ve Andorra karşılaşmasında daha maçın 22. saniyesinde Andorralı oyuncu kırmızı kart görerek tarihe en erken kırmızı kart gören oyuncusu oldu.
Spor 13.11.2021, 16:17 13.11.2021, 16:18
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Polonya deplasmanda Andorra'ya konuk oldu. Karşılaşmada futbol tarihinin en erken kırmızı kartlarından biri çıktı.
Maçın başlama düdüğünden 22 saniye sonra, Andorra forması giyen Ricard Fernandez, Polonyalı stoper Kamil Glik'e dirsek atarak kırmızı kart gördü. 22 yaşındaki futbolcu gördüğü kırmızı kartın ardından büyük bir şok yaşadı.
Polonya ise sahadan 4-1 galip ayrıldı.
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