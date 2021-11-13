Futbol tarihinin en erken kırmızı kartını gördü

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Polonya deplasmanda Andorra'ya konuk oldu. Karşılaşmada futbol tarihinin en erken kırmızı kartlarından biri çıktı.

Maçın başlama düdüğünden 22 saniye sonra, Andorra forması giyen Ricard Fernandez, Polonyalı stoper Kamil Glik'e dirsek atarak kırmızı kart gördü. 22 yaşındaki futbolcu gördüğü kırmızı kartın ardından büyük bir şok yaşadı.

Polonya ise sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Kaynak:Karar