Futbol liglerinde haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'e 31'inci haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)
Yarın:
13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)
16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)
20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
3 Nisan Pazar:
12.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Kırşehir Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Ahi)
14.00 Uşakspor-Ankara Demirspor (1 Eylül)
14.00 Pendikspor-Eskişehir (Pendik)
14.00 Akhisarspor-Teco Karacabey Belediyespor (Spor Toto Akhisar)
14.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor (Isparta Atatürk)
14.00 Tarsus İdman Yurdu-Kırklarelispor (Tarsus İlçe)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Pazarspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Kırmızı Grup:
3 Nisan Pazar:
14.00 Afjet Afyonspor-Serik Belediyespor (Zafer)
14.00 Adıyaman FK-Kahramanmaraşspor (Adıyaman Atatürk)
14.00 Niğde Anadolu FK-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)
14.00 İnegölspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (İnegöl İlçe)
14.00 1461 Trabzon FK-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Ankaraspor-Çorum FK (Osmanlı)
14.00 Somaspor-Bodrumspor (Soma Atatürk)
14.00 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Diyarbekirspor-Turgutluspor (Diyarbakır)
14.00 Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.00 Arnavutköy Belediyespor-Sancaktepe FK (Bolluca)
14.00 Bergama Belediyespor-Karaman Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
14.00 Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Fatsa İlçe)
14.00 Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK (Polatlı İlçe)
14.00 Formül Erbaaspor-Artvin Hopaspor (Erbaa İlçe)
14.00 Hendekspor-Elazığspor (Hendek Atatürk)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Kahta 02 (Dumlupınar)
14.00 Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor (Minareli Çavuş)
3 Nisan Pazar:
14.00 Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
2. Grup:
3 Nisan Pazar:
13.00 Darıca Gençlerbirliği-Siirt İl Özel İdaresi (Darıca İlçe)
14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Şile)
14.00 Bitexen Düzcespor-Bayrampaşa (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Yeşiltepe)
14.00 Çarşambaspor-İskenderunspor (Çarşamba Şehir)
14.00 Yomraspor-52 Orduspor FK (Yomra İlçe)
14.00 68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe (Dağılgan)
14.00 Kuşadasıspor-Kızılcabölükspor (Özer Türk)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Maltepe Hasan Polat)
3. Grup:
Yarın:
14.00 Orduspor 1967-Mardin 1969 (Yeni Ordu)
14.00 Ceyhanspor-Esenler Erokspor (Ceyhan İlçe)
14.00 Çankaya FK-Fethiyespor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İçel İdmanyurdu (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Tepecik Şenol Güneş)
3 Nisan Pazar:
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor (Faruk Çelik)
14.00 Modafen-Karşıyaka (Alemdağ)
14.00 Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970 (Edirne 25 Kasım)
14.00 Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19