Freiburg M'gladbach'ı sahadan sildi

Almanya birinci futbol ligi Bundesliga'nın 14. hafta maçında Freiburg deplasmanda M'gladbach'ı 6-0 mağlup etti.

Freiburg'un gollerini 2. dakikada Maximilian Eggestein, 4. dakikada Kevin Schade, 13. dakikada Philipp Lienhart, 19. dakikada Nicolas Höfler, 24. dakikada Lucas Höler ve 37. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti. Ayrıca M'gladbach takımında 15. dakikada Ramy Bensebaini, 24. dakikada Kouadio Kone sarı kart gördü. Konuk ekipte ise Ermedin Demirovic 44. dakikada sarı kart ile cezalandırldı.

Freiburg aldığı bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek haftayı 4. sırada kapattı. M'gladbach ise 18 puanla 13. sırada yer aldı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Freiburg sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. M'gladbach ise RB Leipzig'le deplasmanda karşılaşacak.