Fredrik Midtsjö İstanbul'a geliyor
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, anlaşmaya vardığı Norveçli orta saha oyuncusu Midtsjö'yü bu akşam İstanbul'a getiriyor.
Geçen seneyi istediği yerde bitiremeyen ve yeni sezona Okan Buruk ile başlayan sarı-kırmızılılarda transfer dönemi hareketli geçiyor.
19:30'da İstanbul'a geliyor
Son olarak Lyon'dan sağ bek Leo Dubois'i kadrosuna katan Galatasaray, aradığı 6 numarayı Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'nün transferi için son olarak kulübüyle de anlaşarak transfere son noktayı koymak için futbolcuyu bugün 19.30'da İstanbul'a getiriyor.
3.5 milyon Euro bonservis bedeli
Sergio Oliviera'nın yanına düşünülen 28 yaşındaki Midtsjö için Galatasaray'ın 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi beklenirken oyuncuya ise yıllık 1 milyon Euro ödeyecek.
Fredrik Midtsjö, geçen sene Az Alkmaar forması ile 41 maça çıktı
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